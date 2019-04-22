22 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый транспортно-пересадочный узел «Саларьево» в ТиНАО.



Новый ТПУ построен в поселении Московский на пересечении Киевского шоссе со строящейся трассой Сольнцево – Бутово-Вашавское шоссе. В состав ТПУ вошли станция «Саларьево» Сокольнической линии метро, международный автовокзал, перехватывающая парковка более чем на 1,5 тысячи машиномест, а также остановки наземного общественного транспорта. Кроме того, на территории ТПУ «Сларьево» строится торгово-развлекательный центр. ТПУ «Саларьево» организовано таким образом, чтобы имели возможность совершить пересадку между различными видами транспорта илши пройти в ТРЦ не выходя на улицу.



Мэр Москвы отметил, что новый ТПУ объединяет различные виды транспорта, и позволит разгрузить юго-западную часть Москвы, в том числе МКАД и Киевское шоссе.