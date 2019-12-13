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Город (Москва и область)     13.12.2019 09:29

В Москве открывается фестиваль «Путешествие в Рождество»

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Теги:  фестивали  Путешествие в Рождество  ПутешествиеВРождество  открытие 

13 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве открывается самый масштабный из городских уличных фестивалей – «Путешествие в рождество».

В этом сезоне фестиваль пройдет с 13 декабря по 12 января на 81 площадке, которые будут расположены как в центре Москвы, так и в других округах города, а также в городских парках. Посетителей фестиваля ждут мастер-классы, театральные представления, ледовые шоу, музыкальные концерты, тренировки по зимним видам спорта, конкурсы, викторины, квесты, а также рождественские угощения из разных стран мира.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» является самым масштабным зимним фестивалем в Европе и самым популярным из всего цикла уличных фестивалей «Московские сезоны». В 2018 году гостями фестиваля стали 18,6 миллиона человек.

Подробнее с программой «Путешествия в Рождество» можно ознакомится на официальном сайте оргкомитета цикла уличных фестивалей «Московские сезоны».


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Карта места

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Теги: 
фестивали  Путешествие в Рождество  ПутешествиеВРождество  открытие 

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