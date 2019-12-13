13 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве открывается самый масштабный из городских уличных фестивалей – «Путешествие в рождество».



В этом сезоне фестиваль пройдет с 13 декабря по 12 января на 81 площадке, которые будут расположены как в центре Москвы, так и в других округах города, а также в городских парках. Посетителей фестиваля ждут мастер-классы, театральные представления, ледовые шоу, музыкальные концерты, тренировки по зимним видам спорта, конкурсы, викторины, квесты, а также рождественские угощения из разных стран мира.



Фестиваль «Путешествие в Рождество» является самым масштабным зимним фестивалем в Европе и самым популярным из всего цикла уличных фестивалей «Московские сезоны». В 2018 году гостями фестиваля стали 18,6 миллиона человек.



Подробнее с программой «Путешествия в Рождество» можно ознакомится на официальном сайте оргкомитета цикла уличных фестивалей «Московские сезоны».