13 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве открывается самый масштабный из городских уличных фестивалей – «Путешествие в рождество».
В этом сезоне фестиваль пройдет с 13 декабря по 12 января на 81 площадке, которые будут расположены как в центре Москвы, так и в других округах города, а также в городских парках. Посетителей фестиваля ждут мастер-классы, театральные представления, ледовые шоу, музыкальные концерты, тренировки по зимним видам спорта, конкурсы, викторины, квесты, а также рождественские угощения из разных стран мира.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» является самым масштабным зимним фестивалем в Европе и самым популярным из всего цикла уличных фестивалей «Московские сезоны». В 2018 году гостями фестиваля стали 18,6 миллиона человек.
Подробнее с программой «Путешествия в Рождество» можно ознакомится на официальном сайте оргкомитета цикла уличных фестивалей «Московские сезоны».
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