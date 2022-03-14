В Москве отменен «масочный режим»

14 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве с 15 марта отменяется обязательное использование масок в общественных местах. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.



Также отменяются обязательное регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах.