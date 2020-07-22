22 июля. Mossovetinfo.ru – С 1 июля москвичам больше не нужно покупать за свой счет электросчетчики в случае их замены, платить за их установку, а также делать поверку приборов, сообщается на портале mos.ru.



Теперь эти обязанности возложены на электросетевые компании.



При этом, горожане по-прежнему обязаны следить за состоянием электросчетчика, а также предоставлять доступ для замены счетчиков, ввода их в эксплуатацию, проверки состояния или подключения к интеллектуальной системе учета электроэнергии.



Сроки посещения сотрудников электросетевых компаний для поверки счетчиков или других необходимых действий, будут согласовываться с горожанами заранее. В случае двукратного отказа в доступе, плата за электричество будет взиматься с повышающим коэффициентом.



Если же сам поставщик электроэнергии нарушит свои обязательства по установке, замене и допуску к эксплуатации счетчика, счет за электричество будет снижен.



В Москве в ближайшие годы планируется переход на интеллектуальные приборы учета, которые будут самостоятельно передавать данные в электросетевые компании с помощью встроенного модема. «Умные» счетчики будут ставить всем новым потребителям с 1 января 2022 года. Кроме того, с этого же момента «умные» счетчики будут ставить вместо старых счетчиков, которые сломались или требуют замены по истечении срока работы.