10 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве со следующей недели будет отменена обязательная двухнедельная изоляция для всех пациентов с симптомами ОРВИ. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



При этом правило, согласно которому все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, остается.