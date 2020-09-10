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Город (Москва и область)     10.09.2020 16:57

В Москве отменят обязательный карантин при наличии симптомов ОРВИ

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Теги:  коронавирус  ОРВИ  диагностика  карантин 

10 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве со следующей недели будет отменена обязательная двухнедельная изоляция для всех пациентов с симптомами ОРВИ. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

При этом правило, согласно которому все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, остается.


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Теги: 
коронавирус  ОРВИ  диагностика  карантин 

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