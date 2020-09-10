10 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве со следующей недели будет отменена обязательная двухнедельная изоляция для всех пациентов с симптомами ОРВИ. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
При этом правило, согласно которому все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, остается.
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