11 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве началась подготовка к реставрации Монетного двора, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Монетный двор занимает целый квартал на Никольской улице от Воскресенских ворот до Заиконоспасского монастыря. Самым старым зданием Монетного двора являются кирпичные палаты, построенные в 1697 году. Комплекс Монетного двора является объектом культурного наследия федерального значения.



Специалисты проведут историко-архивные, библиографиеские и инженерные исследования, после чего будут предложены архитектурные решения и составлен проект реставрации. После утверждения проекта Мосгорнаследием, начнутся реставрационные работы.