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28.10.2026, 09:53
В Москве ожидается до 13 градусов тепла до конца рабочей недели - Гидрометцентр РФ
28 октября — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность без осадков и температура до 13 градусов прогнозируются в Моско...
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Город (Москва и область)
22.10.2026, 07:00
Два человека в ТиНАО пострадали при атаке БПЛА на Москву – Собянин
22 октября — Mossovetinfo.ru — В ночь на 22 октября силы ПВО уничтожили 630 беспилотников, летевших в сторону Московско...
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Город (Москва и область)
17.10.2026, 07:40
Всего за ночь сбиты 144 БПЛА, летевших на Москву – ТАСС, утро 17 октября
17 октября — Mossovetinfo.ru — Система ПВО отразила атаку 75 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр ст...