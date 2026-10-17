В Москве ожидается до 13 градусов тепла до конца рабочей недели - Гидрометцентр РФ

28 октября — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность без осадков и температура до 13 градусов прогнозируются в Московском регионе в среду, четверг и пятницу. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.



В пятницу, 31 октября, максимальная дневная температура составит 9-11 градусов.



В субботу и воскресенье в Московском регионе дневная температура прогнозируются до 11 градусов, местами небольшие дожди.



Ночные температуры прогнозируются: на четверг - 4-6 градусов; на пятницу - 2-4 градуса; в ночь на субботу - 1-6 градусов; в ночь на воскресенье, 1 ноября, - от 0 до 5 градусов.



Ожидается юго-западный ветер 3-8 м/с и в конце недели плавный спад атмосферного давления.



Автомобилистам рекомендуется сменить шины на зимние в ближайшие выходные в Московском регионе, сообщили синоптики Гидрометцентра РФ.