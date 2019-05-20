20 мая. Mossovetinfo.ru – Режим работы 34 светофоров перенастроили в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
На 24 светофорах увеличили продолжительность зеленого сигнала, еще на 10 сократили время ожидания зеленого сигнала для пешеходов.
Светофоры перенастроены по просьбам москвичей. Список изменивших работу светофоров можно здесь.
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