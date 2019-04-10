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Город (Москва и область)     10.04.2019 14:18

В Москве планируют отремонтировать более 20 квадратных километров дорог

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Теги:  дороги  ремонт 

10 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве начинается сезон ремонта дорожного покрытия, планируется отремонтировать более 20 квадратных километров дорожного полотна, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Всего будет отремонтировано 899 участков дорог на МКАД, ТТК, основных вылетных магистралях, а также на улицах городского и районного значения.

Кроме того, в течение сезона будет обновлена дорожная разметка на всех объектах дорожной сети.

Работы будут проходить по специальному графику, в некоторых случаях в районах работ будут вводить ограничения движения.


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Карта места

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Теги: 
дороги  ремонт 

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