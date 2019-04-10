10 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве начинается сезон ремонта дорожного покрытия, планируется отремонтировать более 20 квадратных километров дорожного полотна, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Всего будет отремонтировано 899 участков дорог на МКАД, ТТК, основных вылетных магистралях, а также на улицах городского и районного значения.
Кроме того, в течение сезона будет обновлена дорожная разметка на всех объектах дорожной сети.
Работы будут проходить по специальному графику, в некоторых случаях в районах работ будут вводить ограничения движения.
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