10 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве начинается сезон ремонта дорожного покрытия, планируется отремонтировать более 20 квадратных километров дорожного полотна, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.



Всего будет отремонтировано 899 участков дорог на МКАД, ТТК, основных вылетных магистралях, а также на улицах городского и районного значения.



Кроме того, в течение сезона будет обновлена дорожная разметка на всех объектах дорожной сети.



Работы будут проходить по специальному графику, в некоторых случаях в районах работ будут вводить ограничения движения.