6 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы рассматривают возможность строительства 10 канатных дорог за счет инвесторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы Владимира Ефимова.



По словам Ефимова, столичные власти уже определили возможные варианты новых канатных дорог, они представлены на стенде правительства Москвы на Петербургском международном экономическом форуме. В настоящее время проекты потенциальных канатных дорог тщательно прорабатываются, после детальной проработки они будут опубликованы.



Планируется, что протяженность новых канатных дорог в Москве составит около 40 километров, они будут интегрированы в систему общественного транспорта столицы. Предполагаемый пассажиропоток новых канатных дорог – 66 тысяч человек. Суммарные инвестиции в их строительство составят примерно 18 миллиардов рублей.