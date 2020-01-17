17 января. Mossovetinfo.ru – Температурный рекорд 1925 года побит в Москве в четверг, 16 января, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
К 22:00 на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура в +3,2 градуса. Прежний рекорд для 16 января, зафиксированный в 1925 году, составлял +3,1 градуса.
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