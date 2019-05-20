20 мая. Mossovetinfo.ru – Московский дом национальностей подготовил 30 бесплатных автобусных и пешеходных экскурсий, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Посетителям экскурсий покажут дома, где жили известные писатели и актеры, покажут деревянный дворец царя Алексея Михайловича, архитектурные ансамбли XVI-XVII веков, расскажут о тайнах и легендах Москвы.
Полное расписание экскурсий можно увидеть на сайте Московского дома национальностей.
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