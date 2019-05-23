23 мая. Mossovetinfo.ru – К летнему сезону в Москве подготовят 10 зон отдыха с купанием, сообщил журналистам ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба» Сергей Ежов.
Всего в Москве находится 12 зон отдыха с купанием. Две из них сейчас находятся на реконструкции. Шесть зон уже проверены и приняты к эксплуатации, еще четыре зоны пока не допущены, так как на них не проведена очистка дна и подготовка самих зон.
В непринятых зонах отдыха очистка дна должна быть проведена до 1 июня. Только после этого зоны отдыха могут быть допущены к проведению купального сезона.
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