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Город (Москва и область)     23.05.2019 12:35

В Москве подготовят 10 зон отдыха с купанием

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Теги:  зоны отдыха  отдых на воде  купание 

23 мая. Mossovetinfo.ru – К летнему сезону в Москве подготовят 10 зон отдыха с купанием, сообщил журналистам ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба» Сергей Ежов.

Всего в Москве находится 12 зон отдыха с купанием. Две из них сейчас находятся на реконструкции. Шесть зон уже проверены и приняты к эксплуатации, еще четыре зоны пока не допущены, так как на них не проведена очистка дна и подготовка самих зон.

В непринятых зонах отдыха очистка дна должна быть проведена до 1 июня. Только после этого зоны отдыха могут быть допущены к проведению купального сезона.


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Карта места

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Теги: 
зоны отдыха  отдых на воде  купание 

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