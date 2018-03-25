25 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве появится новая ветка метро. Как сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, строительство линии метро от будущей станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ) до поселка Коммунарка в ТИНАО может начаться через два-три месяца.



Длина линии составит около 19 километров, на ней откроют семь станций.



В настоящее время завершается разработка градостроительной документации. После этого состоится конкурс на определение подрядчика.