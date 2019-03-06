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Город (Москва и область)     06.03.2019 08:24

В Москве появились новые возможности для бесплатного обучения предпринимателей

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Теги:  бизнес  обучение  видеообучение 

6 марта. Mossovetinfo.ru – Новый раздел бесплатного видеообучения для предпринимателей «PRO-курсы» появился на сайте образовательной площадки для малого бизнеса «Онлайн-академия МБМ», сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы.

«Москва постоянно расширяет возможности для бесплатного обучения предпринимателей. Уже сейчас в базе «Онлайн-академии» – 20 курсов и больше 100 видеоуроков. Новая образовательная программа будет интересна и стартаперам, и тем, кто давно открыл свое дело. Она основана на опыте успешных бизнесменов и действительно позволяет повысить управленческую эффективность», - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Раздел «PRO-курсы» содержит 30 видеотренингов по семи направлениям: искусство переговоров, техника речи, нетворкинг, финансовый и управленческий учет, поиск финансирования, digital-маркетинг, креатив в рекламе. Авторами видеотренингов стали известные предприниматели и бизнес-тренеры. В дальнейшем количество видеотренингов в разделе будет увеличиваться.

Новый раздел стал уже третьим на сайте «Онлайн-академия МБМ». До этого были открыты программы Start (для начинающих) и Progress (для действующих предпринимателей).


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Теги: 
бизнес  обучение  видеообучение 

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