6 марта. Mossovetinfo.ru – Новый раздел бесплатного видеообучения для предпринимателей «PRO-курсы» появился на сайте образовательной площадки для малого бизнеса «Онлайн-академия МБМ», сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы.
«Москва постоянно расширяет возможности для бесплатного обучения предпринимателей. Уже сейчас в базе «Онлайн-академии» – 20 курсов и больше 100 видеоуроков. Новая образовательная программа будет интересна и стартаперам, и тем, кто давно открыл свое дело. Она основана на опыте успешных бизнесменов и действительно позволяет повысить управленческую эффективность», - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Раздел «PRO-курсы» содержит 30 видеотренингов по семи направлениям: искусство переговоров, техника речи, нетворкинг, финансовый и управленческий учет, поиск финансирования, digital-маркетинг, креатив в рекламе. Авторами видеотренингов стали известные предприниматели и бизнес-тренеры. В дальнейшем количество видеотренингов в разделе будет увеличиваться.
Новый раздел стал уже третьим на сайте «Онлайн-академия МБМ». До этого были открыты программы Start (для начинающих) и Progress (для действующих предпринимателей).
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