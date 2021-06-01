В Москве появились улицы Нетто, Стрельцова и Маслова, а также площадь Харламова

1 июня. Mossovetinfo.ru — В Москве появились улицы и площади, названные в честь знаменитых спортсменов Игоря Нетто, Эдуарда Стрельцова, Виктора Маслова и Валерия Харламова, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.



Решение было принято на заседании президиума правительства Москвы, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



В честь олимпийского чемпиона и чемпиона Европы, футболиста Игоря Нетто назван восточный участок проектируемого проезда № 5219, расположенный в районе Покровское-Стрешнево рядом со стадионом «Спартак».



Имена футболиста Эдуарда Стрельцова и тренера Виктора Маслова названы проектируемые проезды №1266 и 1267, расположенные недалеко от стадиона «Торпедо» в Даниловском районе Москвы.



В память о знаменитом хоккеисте, двухкратном олимпийском чемпионе и восьмикратном чемпионе мира Валерии Харламове, его именем названа площадь, расположенная недалеко от Музея хоккейной славы между Зиловским бульваром, Проектируемым проездом № 7012а и Автозаводской улицей в Даниловском районе Москвы.



Всего, в ходе заседания президиума правительства столицы, названия были присвоены 19 площадям, улицам и скверам Москвы.