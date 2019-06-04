4 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве появится набережная имени известного режиссера Станислава Говорухина, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



Собянин сообщил, что именем Говорухина назовут часть набережной Яузы между улицей Вильгельма Пика и Проспектом Мира.



Кроме того, на здании ВГИКа, в котором учился Говорухин, появится памятная табличка.