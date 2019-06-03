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Город (Москва и область)     03.06.2019 15:16

В Москве появится памятный знак, посвященный ЧМ-2018

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Теги:  ЧМ-2018  памятники 

3 июня. Mossovetinfo.ru – Комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям одобрила установку в Москве памятного знака, посвященного прошедшему прошлым летом в России чемпионату мира по футболу.

Памятный знак будет установлен на Никольской улице, которая стала неофициальным местом сбора болельщиков в дни чемпионата. Проект памятного знака будет разработан победителем творческого конкурса. По предварительным оценкам разработка и установка памятника обойдется в 15 миллионов рублей. Финансирование будет осуществлено за счет средств городского бюджета.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Помимо Москвы матчи чемпионата приняли Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург.


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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  памятники 

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