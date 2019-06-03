3 июня. Mossovetinfo.ru – Комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям одобрила установку в Москве памятного знака, посвященного прошедшему прошлым летом в России чемпионату мира по футболу.



Памятный знак будет установлен на Никольской улице, которая стала неофициальным местом сбора болельщиков в дни чемпионата. Проект памятного знака будет разработан победителем творческого конкурса. По предварительным оценкам разработка и установка памятника обойдется в 15 миллионов рублей. Финансирование будет осуществлено за счет средств городского бюджета.



Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Помимо Москвы матчи чемпионата приняли Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург.