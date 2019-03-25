25 марта. Mossovetinfo.ru – Семь новых горнолыжных комплексов появится в Москве, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



В настоящее время идут проектно-изыскательские работы новых горнолыжных комплексов. Один комплекс появится на Воробьевых горах после реконструкции спорткомплекса, еще два появятся в границах «старой» Москвы: в Шипиловском проезде и на улице Заречье. Оба горнолыжных комплекса планируется подстроить в рамках программы «Мой район». Остальные комплексы планируется построить на территории ТиНАО.



Сообщается, что для строительства горнолыжных комплексов будет использован грунт, образующийся при проходке новых тоннелей метро. По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, ежегодно при строительстве метро получается до 20 миллионов тонн грунта. Часть его после обработки может быть использована для строительства современной инфраструктуры.