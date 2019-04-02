2 апреля. Mossovetinfo.ru – Центр занятости для людей, старше 55 лет, появится в Москве, сообщил глава столичного департамента труда и соцзащиты Владимир Петросян в интервью газете «Коммерсантъ».



По словам Петросяна, новый центр, который будет называться «Моя работа» будет открыт в течение одного-двух месяцев. Он будет заниматься как трудоустройством пенсионеров, так и лиц предпенсионного возраста. Помимо вопросов трудоустройства, центр будет заниматься вопросами профессиональной подготовки и переподготовки пенсионеров.



Петросян рассказал, что с начала года по вопросам трудоустройства в департамент труда и соцзащиты обратились 26 тысяч пенсионеров, из которых около 9 тысяч (порядка 30%) было трудоустроено. Однако по нормативу, процент трудоустроенных должен составлять не менее 50%.



Петросян отметил, что если раньше после выдачи направления на работу человек приносил приказ о том, что он взят на работу, после чего считался трудоустроенным, то теперь схема изменилась, ситуация отслеживается в течение трех месяцев после трудоустройства, сотрудники департамента убеждаются, что человек действительно работает, только после этого он считается трудоустроенным.