9 сентября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы прорабатывают возможность строительства еще трех канатных дорог в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу Москомархитектуры.



По словам главы ведомства Юлианы Княжевской, рассматриваются маршруты автовокзал «Южные ворота» - станция метро «Алма-Атинская» - Капотня, станция метро «Нагатинская» - набережная Марка Шагала и Парк развлечений «Остров мечты» - Бобровый остров - станция метро «Нагатинский затон».



Ранее сообщалось, что Власти Москвы планируют построить в городе 10 канатных дорог общей протяженностью 40 километров.