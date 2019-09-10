9 сентября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы прорабатывают возможность строительства еще трех канатных дорог в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу Москомархитектуры.
По словам главы ведомства Юлианы Княжевской, рассматриваются маршруты автовокзал «Южные ворота» - станция метро «Алма-Атинская» - Капотня, станция метро «Нагатинская» - набережная Марка Шагала и Парк развлечений «Остров мечты» - Бобровый остров - станция метро «Нагатинский затон».
Ранее сообщалось, что Власти Москвы планируют построить в городе 10 канатных дорог общей протяженностью 40 километров.
11:54 Город (Москва и область) На киевском направлении МЖД появится станция Аменьевская
11:19 Город (Москва и область) В Москве появятся еще три канатные дороги
10:35 Город (Москва и область) На востоке Москвы в ночь на 10 сентября зафиксировано четырехкратное превышение уровня сероводорода
10:15 Город (Москва и область) За три года «Ласточки» перевезли по МЦК 364 миллиона пассажиров
09:47 В мире Очередной обмен заключенными между Россией и Украиной может состояться до конца года - Денисова
09:47 В мире Очередной обмен заключенными между Россией и Украиной может состояться до конца года - Денисова
07:28 Город (Москва и область) Собянин о выборах в Мосгордуму: самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю
20:33 Город (Москва и область) ФоРГО решил не публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму
20:17 Город (Москва и область) Почти 10 тысяч человек проголосовали через интернет на выборах в Мосгордуму
08:01 Город (Москва и область) Выборы в Мосгордуму: как найти свой избирательный участок