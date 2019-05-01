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Город (Москва и область)     01.05.2019 18:38

В Москве появятся группы быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах

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Теги:  пожар  Сергей Собянин  Собянин 

1 мая. Mossovetinfo.ru - В Москве появятся группы быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Группы быстрого реагирования будут располагаться в пожарных отрядах в поселке Внуково, «Москва-Сити», Зеленограде и районе Бирюлево,

Собянин отметил, что 165 спасателей на 22 мотоциклах будут патрулировать все округа города.


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Теги: 
пожар  Сергей Собянин  Собянин 

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