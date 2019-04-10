10 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы намерены предоставить статус креативных технопарков пространствам креативной индустрии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения центра дизайна Artplay.
По словам Собянина, в креативном бизнесе работает около 500 тысяч москвичей, за последние годы некоторые проекты показывают темпы роста в 20% в год, в этой отрасли работают сотни компаний. Кроме того, пространства креативной индустрии стали новыми культурными центрами столицы, притягивающими тысячи людей.
В связи с этим власти Москвы приступили к разработке системы поддержки пространств креативной индустрии. Статус креативных технопарков позволит предоставить размещаемым в них предприятиям креативной отрасли различные льготы и преференции, что, в свою очередь, позволит предприятиям привлечь дополнительные инвестиции.
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