10:18 Город (Москва и область) Собянин отменил с 21 июня режим нерабочих дней в Москве
10:14 Город (Москва и область) Павильоны «Здоровая Москва» с 21 июня будут открыты только для вакцинации
10:03 Город (Москва и область) Массовые мероприятия численностью более 1000 человек в Москве временно запрещены
10:03 Город (Москва и область) В Москве появятся рестораны, куда будут пускать только с прививкой от COVID-19
09:42 Происшествия В Москве задержали муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе
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13:20 Общество Миронов: фракция «СР» в Госдуме уверенно занимает второе место по количеству внесенных и принятых законов
08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня
08:11 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня
11:32 Город (Москва и область) Сделавшие прививку от коронавируса в Москве получат шанс выиграть автомобиль
11:06 Общество Оперштаб Москвы сообщил о новых случаях коронавируса