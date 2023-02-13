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Город (Москва и область)     13.02.2023 07:27

В Москве представили первый рейтинг детских городских поликлиник

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Теги:  Москва  дети  поликлиники  рейтинг  власть  эффективность  Анастасия Ракова 

13 февраля, Mossovetinfo.ru - В Москве впервые опубликовали рейтинг детских городских поликлиник сообщает портал мэра и горадминистрации. Полный рейтинг опубликован на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Рейтинг составили по результатам масштабного опроса, в ходе которого работу медучреждений оценивали родители маленьких пациентов. Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что при составлении рейтинга учитывались разные критерии: создание благоприятных условий в медучреждении, уважительное отношение к пациенту, следование профессиональным стандартам, слаженная командная работа медперсонала и многое другое. В дальнейшем рейтинг планируют регулярно обновлять. Рейтинг поможет понять, насколько поликлиники соответствуют вектору развития столичного здравоохранения и ценностям, которые сформированы сообществами медиков и пациентов.

Оценка поможет поликлиникам повысить качество своей работы, а москвичи смогут опираться на рейтинг при выборе медучреждения.

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Теги: 
Москва  дети  поликлиники  рейтинг  власть  эффективность  Анастасия Ракова 

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