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Город (Москва и область)     25.06.2021 15:27

В Москве продлили запрет на ночную работу баров и ресторанов

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Теги:  коронавирус  COVID-19  бары  рестораны  режим работы 

25 июня. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин продлил запрет на работу предприятий общепита в ночное время с 23:00 до 06:00, соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Ранее стало известно, что с 28 июня кафе и рестораны смогут посещать только люди, имеющие защиту от коронавируса. При входе в заведение нужно будет показать специальный QR-код, по которому можно будет проверить всю необходимую информацию.

Кроме того, мэр Москвы обязал работодателей с 28 июня перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  бары  рестораны  режим работы 

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