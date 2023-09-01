 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     04.09.2023 08:55

В Москве продолжает расти и развиваться единая цифровая платформа здравоохранения

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  здравоохранение  Москва  цифровизация  цифровая платформа  Собянин 

4 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве продолжает расти и развиваться единая цифровая платформа здравоохранения - объединение технологий, которые помогают облегчить работу врачам, а пациентам — получить быструю и качественную медицинскую помощь ­— они сопровождают москвичей на каждом этапе: от записи и диагностики до лечения и наблюдения после него. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

 Собянин сообщает, что в Москве работают:

 — электронная медкарта — сервис, в котором содержится информация о здоровье москвичей. В режиме онлайн врач и пациент могут ознакомиться с протоколами осмотров, результатами исследований, данными о вакцинации и многим другим. Уже создано больше 19 млн электронных медкарт;

 — чат-ботна основе ИИ — собирает жалобы пациентов на самочувствие перед приёмом. Результаты опроса автоматически попадают в протокол предстоящего осмотра с возможностью дальнейшего редактирования врачом. Это позволяет уделить больше внимания и времени пациенту;

 — система поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта. Благодаря ей врачи поставили уже больше 10 млн предварительных диагнозов. Ещё в системе есть функция пакетных назначений — помогает врачам в 10 раз сократить время на назначение анализов и обследований;

 — сервисы компьютерного зрения — анализируют исследования лучевой диагностики. Они выявляют мельчайшие отклонения и помогают врачам быстрее и точнее назначить необходимое лечение;

 — голосовой ввод — с ним врачи могут надиктовывать описание исследований, а не печатать их. Это помогает сэкономить в среднем 20% времени и сосредоточиться на диагностике;

 — автоматическая расшифровка электрокардиограмм — ускоряет получение результатов. Врач видит записанную цифровую ЭКГ и результат еë расшифровки алгоритмом искусственного интеллекта, оформленный в виде компьютерного заключения. Специалист может его скорректировать, внеся необходимые правки.

Все эти и многие другие технологии, объединённые в единую цифровую платформу, позволяют сделать здравоохранение Москвы доступнее и намного эффективнее, — отмечает Собянин.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
здравоохранение  Москва  цифровизация  цифровая платформа  Собянин 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:55 Город (Москва и область) В Москве продолжает расти и развиваться единая цифровая платформа здравоохранения

15:17 Город (Москва и область) Москва продолжит восстановление инфраструктуры Донбасса на протяжении нескольких лет - Собянин

14:55 В России Минтруд с Минобрнауки разработали критерии национального рейтинга российских вузов

11:55 Мнения Украина не может победить Россию сейчас - генерал британской армии Бэрронс

21:40 В России Минюст признал иностранным агентом Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова

Актуальные материалы

17:39 Город (Москва и область) Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3

13:44 В России Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме - ЦБ РФ

10:14 Город (Москва и область) Московский урбанистический форум — 2023 — самый масштабный в своей истории - Сергунина

13:02 Власть В России не будет новой волны мобилизации после ухода с фронта ЧВК "Вагнер" — Картаполов

16:42 Другое До 6 км/ч ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах в Казахстане

16:20 Общество Путин: «сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru