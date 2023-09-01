4 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве продолжает расти и развиваться единая цифровая платформа здравоохранения - объединение технологий, которые помогают облегчить работу врачам, а пациентам — получить быструю и качественную медицинскую помощь — они сопровождают москвичей на каждом этапе: от записи и диагностики до лечения и наблюдения после него. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.
Собянин сообщает, что в Москве работают:
— электронная медкарта
— сервис, в котором содержится информация о здоровье москвичей. В режиме онлайн врач и пациент могут ознакомиться с протоколами осмотров, результатами исследований, данными о вакцинации и многим другим. Уже создано больше 19 млн электронных медкарт;
— чат-ботна основе ИИ
— собирает жалобы пациентов на самочувствие перед приёмом. Результаты опроса автоматически попадают в протокол предстоящего осмотра с возможностью дальнейшего редактирования врачом. Это позволяет уделить больше внимания и времени пациенту;
— система поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта
. Благодаря ей врачи поставили уже больше 10 млн предварительных диагнозов. Ещё в системе есть функция пакетных назначений — помогает врачам в 10 раз сократить время на назначение анализов и обследований;
— сервисы компьютерного зрения — анализируют исследования лучевой диагностики. Они выявляют мельчайшие отклонения и помогают врачам быстрее и точнее назначить необходимое лечение;
— голосовой ввод — с ним врачи могут надиктовывать описание исследований, а не печатать их. Это помогает сэкономить в среднем 20% времени и сосредоточиться на диагностике;
— автоматическая расшифровка электрокардиограмм — ускоряет получение результатов. Врач видит записанную цифровую ЭКГ и результат еë расшифровки алгоритмом искусственного интеллекта, оформленный в виде компьютерного заключения. Специалист может его скорректировать, внеся необходимые правки.
Все эти и многие другие технологии, объединённые в единую цифровую платформу, позволяют сделать здравоохранение Москвы доступнее и намного эффективнее, — отмечает Собянин.