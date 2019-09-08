8 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве проходи эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму.
Электронное голосование в порядке эксперимента проходит в трех избирательных округах: в 1-м округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), 10-м округе (Бибирево, Лианозово, Северный) и 30-м округе (южное и Центральное Чертаново).
Для того, чтобы проголосовать через интернет, нужно было заранее подать заявку. Те, кто это не сделали, могут проголосовать обычным способом, придя на свой избирательный участок.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва проходят 8 сентября. Москвичи выбирают 45 депутатов в 45 избирательных округах.
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