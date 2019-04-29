29 апреля. Mossovetinfo.ru – В сети кинотеатров «Москино» пройдут бесплатные кинопоказы фильмов с участием известных советских актрис Татьяны Самойловой и Любови Полищук, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Кинопоказы пройдут в честь юбилеев актрис: в мае 2019 года Самойловой исполнилось бы 85, а Полищук – 70 лет.



Кинопоказы будут проходить с 4 по 22 мая в кинотеатрах «Факел», «Вымпел», «Салют», «Тула», «Спутник».



Зрители увидят фильмы «Неотправленное письмо» и «Анна Каренина», «Выигрыш одинокого коммерсанта», «Змеелов», «Презумпция виновности» и другие фильмы с участием Самойловой и Полищук.