29 апреля. Mossovetinfo.ru – В сети кинотеатров «Москино» пройдут бесплатные кинопоказы фильмов с участием известных советских актрис Татьяны Самойловой и Любови Полищук, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Кинопоказы пройдут в честь юбилеев актрис: в мае 2019 года Самойловой исполнилось бы 85, а Полищук – 70 лет.
Кинопоказы будут проходить с 4 по 22 мая в кинотеатрах «Факел», «Вымпел», «Салют», «Тула», «Спутник».
Зрители увидят фильмы «Неотправленное письмо» и «Анна Каренина», «Выигрыш одинокого коммерсанта», «Змеелов», «Презумпция виновности» и другие фильмы с участием Самойловой и Полищук.
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