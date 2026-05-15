17.05.2026 07:11

В Москве ранено двенадцать человек, повреждено три дома при атаке БПЛА — Собянин

Теги: Собянин попытки атаки БПЛА на Москву: ранено 12 человек повреждено три дома Московская область погибшие пожар губернатор 

17 мая — Mossovetinfo.ru — Силы ПВО продолжают отражать попытки атаки БПЛА на Москву. Об этом утром 17 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома», – сообщил Собянин.

Собянин отметил, что силами ПВО Минобороны продолжается отражение массированной атаки. За последние сутки сбито больше 120 БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Три человека погибли в Подмосковье при атаке дронов ВСУ, начиная с 3 часов утра силы ПВО отражают крупную атаку БПЛА на столичный регион, губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих аккаунтах в мессенджерах сообщил, что известно на данный момент.

Авиакомпания «Победа» вынужденно корректирует расписание полeтов в связи с вводом временных ограничений в аэропортах, сообщила пресс-служба компании.

Авиакомпания «Аэрофлот» корректирует расписание рейсов в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства московского авиаузла. Об этом сообщила пресс-служба компании.

