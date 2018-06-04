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Город (Москва и область)     04.06.2018 08:12

В Москве рассказали, где чаще всего нарушаются правила парковки

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Теги:  парковка  эвакуация  Максим Ликсутов  Ликсутов 

4 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве назвали места, где автомобилисты чаще всего нарашуют правила парковки и где эвакуируют автомобили.

Как рассказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, были проанализированы данные с марта по май 2018 года. «Например, у ТЦ "Цветной" — из-под запрещающих остановку знаков инспекторы МАДИ отправили на спецстоянку 764 машины», - сказал Ликсутов, которого цитирует РИА Новости.

Часто парковку нарушают около ресторанов и бутиков. В десятку мест с наибольшим числом нарушений вошли также улицы около аэропорта Внуково и станции метро «Черкизовская». Много нарушений было зафиксировано и у станции метро «Беляево» - там задержали и переместили на спецстоянки 401 автомобиль.

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Карта места

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Теги: 
парковка  эвакуация  Максим Ликсутов  Ликсутов 

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