В Москве разделили ключ расшифрования результатов ДЭГ

8 сентября. Mossovetinfo.ru — В Москве в зале заседаний Мосгоризбиркома в присутствии представителей СМИ был разделен на части ключ расшифрования результатов дистанционного электронного голосования, который будет использован для подсчета голосов на предстоящих муниципальных выборах в Москве.



В соответствии с решением Мосгоризбиркома, ключ был разделен на пять частей, каждая из которых была записана на отдельный USB-накопитель, после чего они были запакованы в конверты и переданы на ответственное хранение.



Чтобы подсчитать голоса москвичей, которые примут участие в дистанционном электронном голосовании, необходимо будет собрать вместе все пять частей ключа. Сборка ключа состоится не ранее вечера 11 сентября, по окончании онлайн-голосования.



Голосование по выбору муниципальных депутатов пройдет в Москве в течение трех дней, с 9 по 11 сентября. Проголосовать можно как в онлайн-, так и в офлайн-режиме.



