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Город (Москва и область)     26.05.2021 17:24

В Москве резко похолодает к выходным

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Теги:  погода  прогноз погоды  похолодание 

26 мая. Mossovetinfo.ru — В Москве к выходным резко похолодает, сообщает центр погоды «Фобос».

В субботу в Москве температура будет еще относительно высокой, в дневное время до +22 градусов. Однако уже в воскресенье температура пойдет вниз. В ночное время ожидается +5…+10°, днём ожидается всего +13…+18°, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, похолодание продлится в течение 2-3 дней. Дальше в Москве начнет теплеть и к 3-4 июня температура вернется к климатической норме.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  похолодание 

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