25 марта. Mossovetinfo.ru – С 14 апреля автомобилистам в Москве запретят ездить в выходные по выделенным полосам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Выделенные полосу станут постоянно действующими на Ленинском проспекте, на Проспекте Мира – Ярославском шоссе, на маршруте улица Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе, на маршруте Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица, и на участке Нижегородская улица – Рязанский проспект.
Всего в Москве действует 57 выделенных полос общей протяженностью в 334 километра. В будние дни ездить по «выделенкам» имеют право только общественный транспорт, официальные желтые такси и спецмашины. В выходные дни по выделенным полосам имеют право ездить все автомобили.
17:09 Другое Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
16:23 Город (Москва и область) В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по пяти выделенным полосам
15:56 Город (Москва и область) В Москве появится семь горнолыжных комплексов
15:04 Город (Москва и область) Право открыть шесть кафе и точек стрит-фуда в парках Москвы разыграют на аукционе
14:07 Власть Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья
21:08 Общество Климатическая весна придет в Москву в конце марта
17:10 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июне
07:41 Общество Встречи префектов с жителями 27 марта. Адреса
20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка
10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом
10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников
17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта