25 марта. Mossovetinfo.ru – С 14 апреля автомобилистам в Москве запретят ездить в выходные по выделенным полосам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).



Выделенные полосу станут постоянно действующими на Ленинском проспекте, на Проспекте Мира – Ярославском шоссе, на маршруте улица Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе, на маршруте Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица, и на участке Нижегородская улица – Рязанский проспект.



Всего в Москве действует 57 выделенных полос общей протяженностью в 334 километра. В будние дни ездить по «выделенкам» имеют право только общественный транспорт, официальные желтые такси и спецмашины. В выходные дни по выделенным полосам имеют право ездить все автомобили.