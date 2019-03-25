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Город (Москва и область)     25.03.2019 16:23

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по пяти выделенным полосам

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Теги:  выделенные полосы  режим работы 

25 марта. Mossovetinfo.ru – С 14 апреля автомобилистам в Москве запретят ездить в выходные по выделенным полосам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Выделенные полосу станут постоянно действующими на Ленинском проспекте, на Проспекте Мира – Ярославском шоссе, на маршруте улица Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе, на маршруте Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица, и на участке Нижегородская улица – Рязанский проспект.

Всего в Москве действует 57 выделенных полос общей протяженностью в 334 километра. В будние дни ездить по «выделенкам» имеют право только общественный транспорт, официальные желтые такси и спецмашины. В выходные дни по выделенным полосам имеют право ездить все автомобили.


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Карта места

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Теги: 
выделенные полосы  режим работы 

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