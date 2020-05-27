27 мая. Mossovetinfo.ru – С 1 июня в Москве разрешат прогулки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.



Ограничения на передвижения по Москве были введены в марте указом мэра Москвы в связи с распространением коронавируса. В ходе совещания Собянин рассказал, что режим самоизоляции в Москве продлен до 15 июня.



В тоже время, в связи с улучшением ситуации с коронавирусом в Москве частично начали снимать введенные ограничения. С 12 мая в Москве возобновили работу промышленных предприятий и объекты строительства. С 25 мая в Москве возобновили работу 88 центров госуслуг «Мои документы», а также с ограничениями возобновили работу системы каршеринга.



В среду, 27 мая, в ходе выступления на заседании Мосгордумы руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева заявила, что Москва готова и к первому и даже ко второму этапу снятия ограничений.