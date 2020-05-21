Пройти тест на антитела к коронавирусу в Москве можно будет по записи

21 мая. Mossovetinfo.ru - Тестирование на антитела к коронавирусу по предварительной записи может начаться в Москве с 27 мая. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.



«Мы планируем начать эту программу ранее, чем планировали изначально», - сказал Собянин, пояснив, что запись будет электронной.