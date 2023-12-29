В Москве с 3 по 8 января закроют участок Калужско-Рижской линии метро

1 января — Mossovetinfo.ru — В Москве на шесть дней с 3 по 8 января закроют участок Калужско-Рижской линии метро



Станции «Шаболовская», «Ленинский проспект», «Академическая» и «Профсоюзная» будут недоступны в связи со строительством новой теплосети, которая пройдет рядом с метро.



Дептранс сообщает, что вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ, а для пассажиров — действовать бесплатный повторный вход в метро.



Еще предлагается построить альтернативные маршруты маршруты через:



