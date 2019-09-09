9 сентября. Mossovetinfo.ru – Шестая «Московская музейная неделя» пройдет в Москве с 9 по 15 сентября сообщает портал mos.ru.



В рамках акции многие выставки и музеи Москвы можно будет посетить бесплатно. Среди них Музей героев Советского Союза и России, Музей современного искусства, Музей-заповедник «Царицыно», усадьбы Кусково и Люблино, Дарвиновский музей, Музей Москвы и другие.



Перечень выставок и музеев, в которые можно будет попасть бесплатно в рамках «Музейной недели» можно увидеть здесь.