 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Город (Москва и область)     09.09.2021 12:55

В Москве с начала 2021 года уменьшилось число убийств, но увеличились число изнасилований

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  преступность  статистика  прокуратура Москвы 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Прокуратура Москвы в своем telegram-канале опубликовала данные о преступности в Москве за первые 8 месяцев 2021 года.

Всего с января по август 2021 года в Москве совершено 95 905 преступлений, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

По числу совершенных преступлений лидирует Центральный административный округ - там было зафиксировано 13 760 преступлений. Меньше всего преступлений совершено в Зеленограде - 2 283.

Однако в процентном отношении наибольший рост преступности отмечен в Северо-Западном административном округе - за 8 месяцев текущего года там было зафиксировано на 15,1% больше преступлений, чем за аналогичный период 2020 года. За этот же период наибольшее снижение преступности отмечено в Южном административном округе - падение количества преступлений составило 9%.

В указанный период в Москве было совершено 115 убийств (-21,2%), 90 изнасилований (+32,4%), 386 (-16,5%) случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 231 (-26,9%) разбой, 1 198 (- 26,3%) грабежей, 27 093 (-7,5%) мошенничества, 40 401 (+4,6%) кража.

Отдельно отмечается рост преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За 8 месяцев было зафиксировано 38 169 таких преступлений, что на 12,1% больше, чем годом ранее.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
преступность  статистика  прокуратура Москвы 

Возврат к списку

Лента новостей

17:23 Мнения Глава ЦБ Швеции предупредил о крахе биткоина

16:06 Власть Путин согласился присвоить звание «город трудовой доблести» ещё 12 городам

15:33 Город (Москва и область) В пойме реки Чермянки появится четыре теннисных корта

14:39 Город (Москва и область) В центре Москвы пройдет акция в поддержку животных из приютов

14:08 Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве на День города

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными

11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму

10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов

10:18 В России В России упали розничные продажи пива

08:28 В мире Путин и Меркель провели переговоры в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru