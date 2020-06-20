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Город (Москва и область)     20.06.2020 15:23

В Москве сняли ограничения движения, введенные из-за репетиции парада

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Теги:  Парад Победы  репетиция  перекрытия  ограничение движения 

20 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве сняли все ограничения, введенные из-за репетиции парада Победы, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения.

Ограничения были введены с самого утра и продлились до завершения репетиции и прохода колон бронетехники.

Помимо 20 июня, перекрытия для репетиции парад вводились также 17 и 18 июня.

Парад Победы пройдет в Москве в среду, 24 июня. В день парада в Москве также будут введены ограничения движения, ряд улиц будет перекрыт для движения транспорта.


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Карта места

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Теги: 
Парад Победы  репетиция  перекрытия  ограничение движения 

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