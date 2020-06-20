20 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве сняли все ограничения, введенные из-за репетиции парада Победы, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения.



Ограничения были введены с самого утра и продлились до завершения репетиции и прохода колон бронетехники.



Помимо 20 июня, перекрытия для репетиции парад вводились также 17 и 18 июня.



Парад Победы пройдет в Москве в среду, 24 июня. В день парада в Москве также будут введены ограничения движения, ряд улиц будет перекрыт для движения транспорта.