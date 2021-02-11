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Город (Москва и область)     11.02.2021 19:38

В Москве создан оперштаб по координации работы городских служб во время снегопада

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Теги:  снегопад  оперативный штаб 

11 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве создан оперативный штаб по координации работы городских служб в период ожидающегося сильного снегопада, штаб возглавил заммэра Москвы Петр Бирюков, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

По словам Бирюкова, все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На всех предприятиях комплекса городского хозяйства будет организовано дежурство ответственных лиц, а также оперативного и ремонтного персонала.

На круглосуточном дежурстве уже находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые укомплектованы необходимым оборудованием и техникой. Подготовлены 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.

В связи с морозами, системы жизнеобеспечения города находятся под особым контролем.

После начала снегопада будет организовано регулярное сплошное прометание дорог и тротуаров, а также противогололедная обработка. Они будут проводится раз в несколько часов, в зависимости от количества выпавшего снега.

К уборке снега будет привлечено необходимое количество дорожной и специализированной техники, бригады ручной уборки, дворники. Будет организован оперативный вывоз снега на стационарные и мобильные снегпосплавные пункты.

Ранее синоптики предупредили, что в ночь на пятницу, 12 февраля, в Москве начнется сильный снегопад. По прогнозам, он может продлиться до 36 часов, может выпасть до 100% месячной нормы осадков. Высота сугробов в Москве вырастет с 37 до 50-60 сантиметров, сугробы будут по пояс взрослому человеку.

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Карта места

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Теги: 
снегопад  оперативный штаб 

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