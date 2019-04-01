1 апреля. Mossovetinfo.ru – Традиционный месячник по уборке и благоустройству территорий стартовал в Москве 1 апреля, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По словам Бирюкова, в работах по уборке городских территорий после зимы и их благоустройству будет задействовано более 600 тысяч работников коммунальных служб. Всего запланировано более 50 видов различных работ, среди которых удаление сухостоя, обновление газонов, ремонт детских и спортивных площадок, разбивка цветников, обновление дорожной разметки, промывка и очистка фасадов зданий, уборка парков и скверов, а также другие мероприятия. Бирюков также пригласил москвичей принять участие в уборке города, выйдя на городские субботники, которые пройдут 13 и 20 апреля.
Традиционный месячник по очистке и благоустройству города проводится в Москве с 1 по 30 апреля. Для его проведения создан специальный штаб, в который вошли главы департаментов, руководители префектур, представители и руководители ОАТИ Москвы, Мосжилинспекции и столичного управления МЧС. Возглавил штаб Петр Бирюков.
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