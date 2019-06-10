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Город (Москва и область)     10.06.2019 09:40

В Москве стартовал отбор учеников в IT-классы

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Теги:  образование  школы  IT-классы  отбор 

10 июня. Mossovetinfo.ru – Регистрация для отбора учеников в IT-классы стартовала в Москве сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отбор будет проходить в два этапа: 17 июня старшеклассники, желающие обучаться в IT-классах, пройдут заочное тестирование, а 24 июня состоится очный этап конкурса. Итоги отбора будут подведены в августе.

IT-классы откроются 1 сентября в 34 школах Москвы. Школы выбраны таким образом, чтобы обучаться в IT-классах могли школьники из разных районов. В IT-классах школьников будут обучать основам информационных технологий, таким образом, еще до поступления в ВУЗ они получат навыки востребованных профессий.


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Теги: 
образование  школы  IT-классы  отбор 

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