10 июня. Mossovetinfo.ru – Регистрация для отбора учеников в IT-классы стартовала в Москве сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Отбор будет проходить в два этапа: 17 июня старшеклассники, желающие обучаться в IT-классах, пройдут заочное тестирование, а 24 июня состоится очный этап конкурса. Итоги отбора будут подведены в августе.



IT-классы откроются 1 сентября в 34 школах Москвы. Школы выбраны таким образом, чтобы обучаться в IT-классах могли школьники из разных районов. В IT-классах школьников будут обучать основам информационных технологий, таким образом, еще до поступления в ВУЗ они получат навыки востребованных профессий.