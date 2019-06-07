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Город (Москва и область)     07.06.2019 09:21

В Москве стартовал тестовый проект по аренде катера

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Теги:  катера  отдых на воде  аренда 

7 июня. Mossovetinfo.ru – Тестовый проект по аренде катера стартовал в Москве 6 июня, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу каршеринг-сервиса YouDrive.

Катер LilCraft управляется с помощью штурвала и вмещает до 3 человек. Стоимость аренды составляет 5500 рублей в час. Катер сертифицирован, оснащен спасательными жилетами и тревожной кнопкой. При этом, для управления катером не нужны права, которые выдаются Государственной инспекцией по маломерным судам.

При первой аренде проводится инструктаж и тестовая поездка. Менеджер разъяснит арендаторам в какой зоне можно совершить поездку – на данный момент — это акватория Северного речного вокзала, кроме того, можно подняться вверх по Каналу имени Москвы.

Арендовать катер можно в светлое время суток и при условии хорошей погоды.


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Теги: 
катера  отдых на воде  аренда 

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