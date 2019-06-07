7 июня. Mossovetinfo.ru – Тестовый проект по аренде катера стартовал в Москве 6 июня, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу каршеринг-сервиса YouDrive.



Катер LilCraft управляется с помощью штурвала и вмещает до 3 человек. Стоимость аренды составляет 5500 рублей в час. Катер сертифицирован, оснащен спасательными жилетами и тревожной кнопкой. При этом, для управления катером не нужны права, которые выдаются Государственной инспекцией по маломерным судам.



При первой аренде проводится инструктаж и тестовая поездка. Менеджер разъяснит арендаторам в какой зоне можно совершить поездку – на данный момент — это акватория Северного речного вокзала, кроме того, можно подняться вверх по Каналу имени Москвы.



Арендовать катер можно в светлое время суток и при условии хорошей погоды.