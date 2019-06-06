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Город (Москва и область)     06.06.2019 10:58

В Москве стартовала избирательная компания по выборам в Мосгордуму

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Теги:  Мосгоризбирком  выборы  избирательная кампания  выборы в Мосгордуму-2019 

6 июня. Mossovetinfo.ru – Избирательная компания по выборам депутатов Мосгордумы седьмого созыва стартовала в Москве, сообщает «Инетрфакс» со ссылкой на Мосгоризбирком.

В среду, 5 июня Мосгордума приняла постановление об официальном назначении выборов в Мосгордуму на 8 сентября. После официальной публикации постановления на сайте Мосгордумы в течение 30 дней окружные избирательные комиссии будут принимать документы на выдвижение кандидатов. Документы кандидаты могут подать не позднее 18:00 6 июля.

Чтобы начать сбор подписей в свою поддержку, кандидатам необходимо открыть избирательный счет и оплатить изготовление подписных листов. После этого сбор подписей возможен до 5 июля включительно. Самовыдвиженцы и кандидаты от непарламентских партий должны собрать не менее 3% подписей от общего числа избирателей округа, в котором они выдвигаются. Кандидаты от парламентских партий собирать подписи не требуется.

Мосгоризбирком рекомендовал окружным избирательным комиссиям в период выдвижения кандидатов и избирательной компании работать с 12:00 до 19:00 в будние дни и с 10:00 до 14:00 по субботам. В воскресенье окружные избирательные комиссии работать не будут.

Всего в Мосгордуму будет избрано 45 депутатов. Все они будут избраны по одномандатным округам, голосование по партийным спискам не предусмотрено.


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Теги: 
Мосгоризбирком  выборы  избирательная кампания  выборы в Мосгордуму-2019 

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