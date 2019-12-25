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Город (Москва и область)     25.12.2019 16:02

В Москве строят 147 домов по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  программа реновации 

25 декабря. Mossovetinfo.ru – В настоящее время в Москве строится 147 домов по программе реновации жилья, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Также, по словам Левкина еще 66 домов в рамках программы реновации находятся в стадии проектирования.

Левкин отметил, что на реализацию программы большое влияние оказало решение мэра Москвы Сергея Собянина вовлечь в программу строящиеся дома в высокой степени готовности. Благодаря этому решению, первые переселения в рамках программы реновации начались уже в первом квартале 2018 года. Левкин подчеркнул, что, если бы не решения мэра Москвы, первые переселения в рамках программы стали бы возможны только в 2020 году.

В свою очередь заместитель главы департамента Андрей Валуй сообщил, что ранее начало переселения в рамках программы реновации позволило быстро нарастить количество стартовых площадок и начать строительство во всех округах города. Если в 2017 году для старта программы было определено 236 площадок, то в настоящий момент их насчитывается уже 431.


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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  программа реновации 

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