25 декабря. Mossovetinfo.ru – В настоящее время в Москве строится 147 домов по программе реновации жилья, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.



Также, по словам Левкина еще 66 домов в рамках программы реновации находятся в стадии проектирования.



Левкин отметил, что на реализацию программы большое влияние оказало решение мэра Москвы Сергея Собянина вовлечь в программу строящиеся дома в высокой степени готовности. Благодаря этому решению, первые переселения в рамках программы реновации начались уже в первом квартале 2018 года. Левкин подчеркнул, что, если бы не решения мэра Москвы, первые переселения в рамках программы стали бы возможны только в 2020 году.



В свою очередь заместитель главы департамента Андрей Валуй сообщил, что ранее начало переселения в рамках программы реновации позволило быстро нарастить количество стартовых площадок и начать строительство во всех округах города. Если в 2017 году для старта программы было определено 236 площадок, то в настоящий момент их насчитывается уже 431.