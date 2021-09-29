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Город (Москва и область)     29.09.2021 14:08

В Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима в транспорте

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Теги:  транспорт  общественный транспорт  масочный режим  проверки 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова.

По словам Султанова, контроль за соблюдением в транспорте масочного режима усилен по рекомендации санитарных врачей. Для этого задействовали весь штат контролеров ГКУ «Организатор перевозок», пассажиров на станциях и в вагонах метро информируют о правилах и проверяют соблюдение масочного режима более 1,8 тысячи сотрудников.

С начала сентября в московском транспорте было выявлено более 35 тысяч нарушений масочного режима.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что контроль за соблюдением масочного режима будет усилен в столичных кафе и магазинах


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Теги: 
транспорт  общественный транспорт  масочный режим  проверки 

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