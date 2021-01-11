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Город (Москва и область)     11.01.2021 08:05

В Москве в 2021 году планируется открыть 11 станций метро

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Теги:  метро  метрополитен 

11 января. Mossovetinfo.ru – В московском метро в 2021 году планируется открыть 11 новых станций. Все они строятся на Большой кольцевой линии (БКЛ).

Со списком станций, которые планируется открыть в 2021 году, можно ознакомиться здесь.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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