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Город (Москва и область)     27.05.2021 11:38

В Москве в 2021 году запустят систему цифрового профиля водителя такси

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Теги:  такси  цифровой профиль  цифровизация 

27 мая. Mossovetinfo.ru — Систему цифрового профиля водителя такси запустят в Москве и Московской области в августе 2021 года, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы.

В цифровом профиле водителя такси будут указаны персональные данные водителя, сведения о его водительских правах, разрешение на перевозку пассажиров, информация о штрафах, наличии судимостей, количестве отработанных часов.

В сообщении указано, что цифровые профили водителей помогут пассажирам быть уверенными, что водитель соблюдает все правила и нормы, а также поможет избежать переработок водителей.

Первый этап тестирования новой системы уже завершился. Таксисты могут подключиться к новой системе уже сейчас. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте gosuslugi.ru, а затем с этим профилем зайти в городскую систему КИС АРТ на сайте art.taxi.mos.ru.

Ранее сообщалось что в Москве будет создана цифровая база таксистов. Кроме того, в машинах такси могут появится QR-коды с полной информацией о водителе.

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Теги: 
такси  цифровой профиль  цифровизация 

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