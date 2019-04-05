5 апреля. Mossovetinfo.ru – С приходом весны в Москве вновь начинаются «дачные» пробки, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.



Сообщается, что по пятницам наблюдается увеличение количества автомобилей, двигающихся во второй половине дня в сторону области. Наибольшие осложнения наблюдаются на тех улицах и магистралях, на которых после МКАД уменьшается количество полос.



По прогнозам ЦОДД, в пятницу, 5 апреля, «дачные» пробки начнут формироваться после 15:00. Затруднения будут наблюдаться до 21:00-22:00. Также прогнозируется, что во воскресенье в эти же часы затруднения движения будут наблюдаться уже при движении из области в Москву.