5 апреля. Mossovetinfo.ru – С приходом весны в Москве вновь начинаются «дачные» пробки, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Сообщается, что по пятницам наблюдается увеличение количества автомобилей, двигающихся во второй половине дня в сторону области. Наибольшие осложнения наблюдаются на тех улицах и магистралях, на которых после МКАД уменьшается количество полос.
По прогнозам ЦОДД, в пятницу, 5 апреля, «дачные» пробки начнут формироваться после 15:00. Затруднения будут наблюдаться до 21:00-22:00. Также прогнозируется, что во воскресенье в эти же часы затруднения движения будут наблюдаться уже при движении из области в Москву.
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